На дорогах Харьковщины небезопасно - туман

Вечером 29 января и утром 30 января по области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 метров, сообщили в пресс-центре Службы автодорог в Харьковской области. Также ожидается дождь, местами с мокрым снегом при температуре воздуха от +1 до +4 градусов.

Специалисты призывают водителей во время поездок в условиях недостаточной видимости быть максимально внимательными и осторожными, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость, двигаться со включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Следует также отказаться от рискованного маневрирования, которое при сложных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке необходимо включать аварийную световую сигнализацию

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