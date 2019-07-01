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На дорогах Одесской области зафиксировали рекорд перегруженности фур в Украине

На дорогах Одесской области зафиксировали рекорд перегруженности фур в Украине

Из Одесской области в направлении Ивано-Франковска направлялся грузовой автомобили массой в 202 тонны (при допустимом максимуме в 202 тонны)

В Одесской области зафиксировали новый рекорд Украины по перегруженности грузового автотранспорта – вместо допустимых 40 тонн фура, направляющаяся в Ивано-Франковск, имела массу в 202 тонны.

Неприятный рекорд был зафиксирован с помощью габаритно-весового комплекса, установленного на автомобильной дороге под Одессой. При проверке массы грузового автомобиля прибор показал 202 тонны, то есть перегруз составил 162 тонны. Это абсолютный антирекорд Украины по перегрузу автомобиля. Ранее, в 2018 году, рекордная масса перегруженного автомобиля составляла «всего лишь» 115 тонн.

Украинские автотрассы рассчитаны на максимальную массу грузовиков до 40 тонн для седельных тягачей с полуприцепом, однако случаи перегруза фиксируются практически каждый день. Именно превышение допустимой массы сказывается на дорожном покрытии – тяжелые грузовики разрушают его, особенно в летний период.

Для контроля веса грузового транспорта на дорогах Украины устанавливают мобильные габаритно-весовые комплексы.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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