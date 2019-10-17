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На дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград перевірятимуть вагу вантажівок

На дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград перевірятимуть вагу вантажівок

На відремонтованій дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград установлять три габаритно-вагові комплекси, що дадуть можливість контролювати перевезення великих вантажів по цій ділянці магістралі.

Про це 15 жовтня повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов.

За його інформацією, на будівництво вагового комплексу кошти виділили з обласного бюджету. Загалом вартість робіт сягає 8 мільйонів гривень, ще 300 тисяч гривень додали з місцевого бюджету на самі ваги.

– Саме на цій дорозі ми хочемо випробувати це обладнання та механізм контролю за перевезенням великих вантажів. Відсутність такого контролю приводить до того, що наші дороги, які за технічною документацією мають експлуатуватися не один десяток років, ледве витримують рік чи два. Тож, якщо випробування механізму контролю за перевезенням великих вантажів дасть позитивний результат, цей досвід буде перенесений на інші ділянки автомобільних доріг Харківщини, – повідомив голова Харківської обласної ради.

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Нагадаємо, капітальний ремонт автомобільної дороги Мерефа – Лозова – Павлоград триває. Дорожники вже відновили покриття від Мерефи до Лозової та на невеликій ділянці від Лозової до села Нова Іванівка. Проте інша 11-кілометрова ділянка за Лозовою залишалась в аварійному стані. Зараз підрядна організація приступила до ремонту й цієї ділянки. Уже розпочались роботи з фрезерування зруйнованої ділянки та стабілізації земляного полотна. Потім дорожники облаштують нову посилену основу дороги зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, та вирівнюючий шар покриття з модифікованого крупнозернистого асфальтобетону. Кошти на відповідні ремонти були виділені з Державного бюджету, загальна вартість робіт складає 1 мільярд 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Україні запровадили штрафи за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм.

Источник: slk.kh.ua

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