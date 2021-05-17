На Григоровском шоссе до октября будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, будет запрещено с 8:00 17 мая до 1 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией тепловой сети в этом районе.

Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: ул. Петра Болбочана, ул. Полтавский Шлях, ул. Дудинской, ул. Камской и др.

На время работ автобусы будут курсировать так:

№2э, 25, 43э, 67э, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э: - при выезде с конечной остановки «Холодная Гора», расположенной на пассажирском терминале по ул. Полтавский Шлях, - поворот налево на ул. Полтавский Шлях в сторону ул. Холодногорской и далее по маршруту;

№282э, 302э: - ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

Источник: city.kharkov.ua

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