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На Григоровском шоссе до октября будет запрещено движение транспорта

На Григоровском шоссе до октября будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, будет запрещено с 8:00 17 мая до 1 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией тепловой сети в этом районе.

Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: ул. Петра Болбочана, ул. Полтавский Шлях, ул. Дудинской, ул. Камской и др.

На время работ автобусы будут курсировать так:

№2э, 25, 43э, 67э, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э: - при выезде с конечной остановки «Холодная Гора», расположенной на пассажирском терминале по ул. Полтавский Шлях, - поворот налево на ул. Полтавский Шлях в сторону ул. Холодногорской и далее по маршруту;

№282э, 302э: - ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

Источник: city.kharkov.ua

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