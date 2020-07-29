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На Харьковщине на один TruCAM стало больше: где работают фиксаторы скорости?
В Харьковской области заработал еще один участок, где патрульные используют прибор TruCAM. Это 9-10 км трассы Р-45 Харьков-Ахтырка.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, сегодня приборы измерения скорости в регионе работают на следующих участках:
400-452 км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
453-508 км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
8-30 км трассы М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;
на въезде/выезде из города на Белгородском шоссе;
проспект Гагарина;
Московский проспект;
ул. Полтавский Шлях;
9-10 км трассы Р-45 Харьков-Ахтырка.
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