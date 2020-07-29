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На Харьковщине на один TruCAM стало больше: где работают фиксаторы скорости?

На Харьковщине на один TruCAM стало больше: где работают фиксаторы скорости?

В Харьковской области заработал еще один участок, где патрульные используют прибор TruCAM. Это 9-10 км трассы Р-45 Харьков-Ахтырка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, сегодня приборы измерения скорости в регионе работают на следующих участках:

400-452 км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

453-508 км трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

8-30 км трассы М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;

на въезде/выезде из города на Белгородском шоссе;

проспект Гагарина;

Московский проспект;

ул. Полтавский Шлях;

9-10 км трассы Р-45 Харьков-Ахтырка.

Агентство Телевидения Новости

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