На Харьковщине ожидается ухудшение погодных условий: водителей предупредили об опасности на дорогах

На Харьковщине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

По данным пресс-службы САД, в течение предыдущих суток, 8 марта, по области наблюдались осадки в виде слабого снега. Температура колебалась днем ​​от -1 ° С до + 5 ° С, ночью от -2 ° С до -5 ° С.

В течение суток на дорогах области работало около 100 единиц спецтехники. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 768 м3 песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли.

Также дороги государственного значения обрабатывали противогололедными материалами.

По состоянию на утро 9 марта по всей территории области облачно, местами наблюдается слабый снег. Температура воздуха -2 ° С -4 ° С.

«Состояние покрытия на дорогах - мокрое, обработанное противогололедными смесями. По прогнозу синоптиков, сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до -13 ° С.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах области и получения информации о состоянии проезда работает круглосуточная горячая линия диспетчерской Службы автомобильных дорог в Харьковской области по телефону: +380573368344», - рассказали дорожники, призвав водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим во время движения.

«В связи с резким переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области может наблюдаться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, дистанции, скоростного режима и не мешайте работе спецтехники», - призвали в харьковской автодорожной службе.

Агентство Телевидения Новости