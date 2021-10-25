На Харьковщине сразу на трех маршрутах работает незаконный перевозчик — ХОГА

На совещании, которое провел и. о. председателя ХОГА Александр Скакун 23 октября, речь шла о наведении порядка в пассажирских перевозках.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

В частности, речь на совещании шла о том, что в области работает незаконный перевозчик, который безо всяких законных оснований возит пассажиров с 2019 года. И это в то время, как 20.09.2021 года провели конкурс, и его выиграла совсем другая компания. На совещании присутствовали представители Нацполиции, Патрульной полиции, Укртрансбезопасности и профильного подразделения ХОГА.

“На сегодня есть соглашение, заключенное между заказчиком в лице Управления транспорта ХОГА и компанией-перевозчиком по обслуживанию вышеуказанных маршрутов. Но на совершенно незаконных условиях происходит блокирование этого процесса другой компанией, которая без всяких разрешительных документов обслуживала эти маршруты с 2019 года. То есть ездят оба перевозчика — официальный и незаконный. Такая ситуация — совершенно недопустима”, — уточнил Скакун.

Между тем Владимир Наконечный, начальник Управления транспорта в ХОГА, рассказал о постоянных жалобах на перевозчика, который работает незаконно. В частности, пассажиры говорят о скоплении автобусов, о том, что водители нарушают ПДД, о других моментах.

На сегодня было уделено внимание перевозкам по маршрутам Харьков — Люботин, Харьков — Солоницевка и Харьков — Песочин. Александр Скакун несколько раз сказал о том, что необходимо в самые ближайшие сроки привести все в соответствие с действующим законодательством.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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