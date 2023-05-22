Транспорт
Перейти к списку новостей
22.05.2023 15:31
Просмотров: 170

На Харківщині через ДТП травмувалися 5 людей

На Харківщині через ДТП травмувалися 5 людей

П’ятеро травмованих: поліція встановлює обставини ДТП з постраждалими на Харківщині.

Трьох дітей та двох дорослих з травмами різного ступеня тяжкості доставили до харківської лікарні. 21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”. 

Внаслідок аварії троє дітей 4, 8 і 12 років, що знаходились в автомобілі “Fiat”, доставлені до медичної установи. Також тілесні ушкодження отримав 66-річний водій “ВАЗ” та його 33-річний пасажир.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 