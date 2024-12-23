Транспорт
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23.12.2024 17:55
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На Холодній горі у Харкові на місяць перекрили вулицю

На Холодній горі у Харкові на місяць перекрили вулицю

У Харкові рух транспорту по вулиці Кандаурова заборонений до 31 січня 2025 року. Не можна проїхати ділянкою від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Іллінської.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, зокрема Полтавським Шляхом, Іллінською та Озерянською.

Агентство Телевидения Новости

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