На Холодній горі у Харкові на місяць перекрили вулицю

У Харкові рух транспорту по вулиці Кандаурова заборонений до 31 січня 2025 року. Не можна проїхати ділянкою від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Іллінської.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, зокрема Полтавським Шляхом, Іллінською та Озерянською.

Агентство Телевидения Новости