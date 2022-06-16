Транспорт
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Сегодня 06:27
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На Холодную гору добавляют автобус, а с Салтовки - отменяют

Так, будет введен автобус №67, который будет ходить по следующему маршруту:

ст. м. «Холодная Гора» – ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – ул. Григорьевская – ул. Коробейницкая – ул. Доватора – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – Симферопольский переулок – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская – ст.м. «Центральный рынок» (интервал движения – 80 мин).

В то же время автобусный маршрут №233 «Медкомплекс (602-й мр-н) – ст. м. «Киевская» будет отменен в связи с восстановлением трамвайных маршрутов №6 и 8.

Источник: https://t.me/vekha/41542

Новости портала «Весь Харьков»

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