На ХТЗ до мая запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного

В Индустриальном районе Харькова до 1 мая запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного, на участке от улицы ХТЗ до проспекта Индустриального.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с продолжением ремонта канализационной сети.

Ранее планировалось, что движение на данном участке восстановят 1 февраля.

Отмечается, что транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

Агентство Телевидения Новости