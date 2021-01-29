Транспорт
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На ХТЗ до мая запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного

На ХТЗ до мая запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного

В Индустриальном районе Харькова до 1 мая запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного, на участке от улицы ХТЗ до проспекта Индустриального.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с продолжением ремонта канализационной сети.

Ранее планировалось, что движение на данном участке восстановят 1 февраля.

Отмечается, что транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

 

Агентство Телевидения Новости

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