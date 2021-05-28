На ХТЗ временно не будет ходить троллейбус №46

Движение троллейбусов по проспекту Московскому и бульвару Сергея Грицевца, на участке от ул. Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт», будет запрещено с 19:00 28 мая до 6:30 29 мая и с 19:00 29 мая по 6:30 30 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части проспекта, на участке от поста патрульной полиции до въезда в Харьков со стороны Чугуева.

На время работ троллейбусный маршрут №46 ходить не будет.

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