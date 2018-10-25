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На Журавлевке ограничат движение трамваев

На Журавлевке ограничат движение трамваев

С 10:00 до 13:00 26 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Веринской на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

По его информации, это связано с кронированием деревьев.

На этот период через указанный участок трамваи будут ходить так:

№ 27, 28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

(в обратном направлении): Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

 

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