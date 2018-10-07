Транспорт
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На Клочковской ограничено движение

На Клочковской ограничено движение

Это связано с капитальным ремонтом улицы

Движение транспорта по улице Клочковской, на участке от Ивановской до переулка Рогатинского при движении в сторону улицы Ботанической, будет запрещено 6 и 7 октября с 8:00 до 21:00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с капитальным ремонтом Клочковской.

Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления. В это время автобусы будут осуществлять объезд указанного участка следующим образом:

№221э: – ул. Клочковская – ул. Пискуновская – пер. Пискуновский – ул. Чеботарская – ул. Ярославская – ул. Коцарская – ул. Евгения Котляра – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский – ул. Пискуновская – ул. Клочковская и дальше по маршруту;

– №278: – ул. Клочковская – ул. Пискуновская – пер. Пискуновский – ул. Чеботарская – ул. Рождественская – ул. Коцарская и дальше по маршруту;

– №303: – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – ул. Пискуновская – ул. Клочковская и далее по маршруту.

На время работ светофор на перекрестке ул. Клочковская – Рогатинский проезд будет работать в режиме желтого мигания.

Напомним, в понедельник троллейбус №6 не будет ходить на Основу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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