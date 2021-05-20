На Клочковском спуске два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по спуску Клочковскому, на участке от ул. Клочковской до пр. Независимости, будет запрещено с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и другим.

На время работ автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;

№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;

№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Источник: city.kharkov.ua

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