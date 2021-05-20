На Клочковском спуске два дня будет запрещено движение транспорта
Движение транспорта по спуску Клочковскому, на участке от ул. Клочковской до пр. Независимости, будет запрещено с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и другим.
На время работ автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:
№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;
№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;
№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».
Источник: city.kharkov.ua