Транспорт
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На Клочковском спуске два дня будет запрещено движение транспорта

На Клочковском спуске два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по спуску Клочковскому, на участке от ул. Клочковской до пр. Независимости, будет запрещено с 6:00 22 мая до 6:00 24 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и другим.

На время работ автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;

№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;

№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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