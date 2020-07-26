На Коммунальном путепроводе на три дня ограничивают движение

Движение транспорта на спусках/подъемах с/на Коммунальный путепровод по пр. Льва Ландау будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 27, 28 и 29 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части Коммунального путепровода.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения. С 9:30 до 15:00 27 июля будет запрещено движение троллейбусов на первом съезде с Коммунального путепровода на пр. Московский при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

Троллейбусы в это время будут курсировать так:

№20: разворотный круг «602 м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р» (без заезда к ст. м. «Московский проспект»);

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка» (без заезда к ст. м. «Московский проспект»).

С 9:30 до 15:00 28 июля будет запрещено движение троллейбусов на втором съезде с Коммунального путепровода на пр. Московский при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

С 9:30 до 15:00 29 июля будет запрещено движение троллейбусов на первом подъеме на Коммунальный мост с пр. Московского при движении в сторону пр. Юбилейного.

Троллейбусы будут курсировать так:

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская»;

№20: не ходит.

Агентство Телевидения Новости