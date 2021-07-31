На Коммунальном путепроводе временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет ограничено с 1 по 23 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений путепровода.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

-----

Движение транспорта по ул. Ляпунова, на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, запрещено до 15 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Бакулина, Шатиловской, Новгородской, пр. Науки и другим.

-----

Движение транспорта по ул. Михаила Водяного, на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального, запрещено до 10 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением ремонта канализационной сети. Ранее планировалось, что движение восстановят 1 августа.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»