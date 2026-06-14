На кордоні з Польщею утворилися величезні черги

Прикордонники фіксують накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею. Найбільше завантажені пункти пропуску «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська»

Про це повідомили в ДПСУ.

У зв’язку з літнім туристичним сезоном та вихідними днями на українсько-польському кордоні фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку.

Сьогодні, у неділю 14 червня, станом на 9:00 накопичення транспорту на виїзд з України фіксується у чотирьох пунктах пропуску:

«Грушів» – 20 автомобілів;«Краківець» – 15 автомобілів;«Шегині» – 8 автобусів;«Нижанковичі» – 20 автомобілів.

Фіксується накопичення транспортних засобів на вʼїзд в Україну у пунктах пропуску «Краківець» – 30 автомобілів, чотири автобуси та «Шегині» – 20 автомобілів, п’ять автобусів.

Найбільш завантаженими напрямками на виїзд з України напередодні стали:

«Шегині» – близько 100 легкових автомобілів;«Краківець» – близько 100 автомобілів;«Рава-Руська» – 70 автомобілів.

Щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.

Агентство Телевидения Новости