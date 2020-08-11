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На кордоні з Румунією відкрилася поромна переправа «Орлівка-Ісакча»
Запуск поромного сполучення «Орлівка-Ісакча», що на українсько-румунському кордоні, відбувся сьогодні з 8-ї ранку.
Зміна прикордонних нарядів, після отримання наказу на охорону державного кордону, сьогодні вперше приступила до виконання завдань в пункті пропуску через державний кордон на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».
Зазначимо, прикордонники Ізмаїльського загону проводитимуть оформлення вантажних транспортних засобів, адже поки що, за рішенням сторін, через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки.
Источник: dpsu.gov.ua
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