На кордоні з Румунією відкрилася поромна переправа «Орлівка-Ісакча»

Запуск поромного сполучення «Орлівка-Ісакча», що на українсько-румунському кордоні, відбувся сьогодні з 8-ї ранку.

Зміна прикордонних нарядів, після отримання наказу на охорону державного кордону, сьогодні вперше приступила до виконання завдань в пункті пропуску через державний кордон на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».

Зазначимо, прикордонники Ізмаїльського загону проводитимуть оформлення вантажних транспортних засобів, адже поки що, за рішенням сторін, через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки.

Источник: dpsu.gov.ua

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