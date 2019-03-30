На Купеческом мосту движение транспорта ограничили до июля

Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 апреля.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.

Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.

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