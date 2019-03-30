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На Купеческом мосту движение транспорта ограничили до июля
Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 апреля.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.
Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.
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