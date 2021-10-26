На Купянщине отремонтировали мост через железную дорогу

На Купянщине завершили капитальный ремонт моста через железную дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Ремонт путепровода на дороге Купянск – Кругляковка закончили на прошлой неделе в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

По словам главы Купянской районной государственной администрации Валерия Люботы, мост построили более 50 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировали.

Глава РГА Валерий Любота отметил, что этот мост имеет важное значение, поскольку он соединяет Купянский и Изюмский районы, по нему проходило очень много грузов и, как любая конструкция, со временем он нуждался в ремонте. Ремонтные работы были проделаны вовремя.

Кроме ремонта путепровода, мостовики установили водоотводы, поручни и солнечные батареи.

«Сначала на мосту сняли дорожное покрытие и полностью обнажили все конструктивы, где появились трещины. В частности, арматуру здесь защитили специальными мастиками, смесями. Всё это по-новому зачистили и забетонировали. Когда мы приезжали сюда во время самого строительства, то были очень приятно удивлены отношением строителей к своей работе, за что им очень большая благодарность», - сказал председатель Купянской РГА.

Агентство Телевидения Новости