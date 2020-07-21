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На Московском проспекте запрещается движение транспорта
Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 21 июля до 20:00 28 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.
На это период двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
Источник: city.kharkov.ua
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