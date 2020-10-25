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На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори

На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори

Рух транспорту на перетині пр. Московського, вул. Польової, вул. Тарасівської і пров. Конюшенного тепер регулюється світлофорним об'єктом.

На перехресті, де ведуться завершальні роботи з асфальтування проїжджої частини, сьогодні, 23 жовтня, побував перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Без перебільшення, для нас це стратегічно важливий об'єкт. Тут була дуже незручна розв'язка, величезний потік машин і вічні затори. Щодня на цьому перехресті траплялися ДТП. Тому було прийнято рішення провести тут реконструкцію, і була проведена величезна робота. Сьогодні ми тут увімкнули світлофори, закінчуємо укладати нижній шар асфальту, і завтра на цьому перехресті буде забезпечений повний проїзд. Фактично світлофори дозволять транспорту без заторів пересуватися цією ділянкою Московського проспекту і прилеглими вулицями, без проблем виїжджати на вулицю Академіка Павлова», - зазначив Ігор Терехов.

Як розповів старший майстер служби транспортної інфраструктури КП «Міськелектротранссервіс» Юрій Петухов, загалом на перехресті встановлено 19 світлофорів - 11 транспортних і вісім пішохідних.

«Рух регулюватиме диспетчер. Якщо раптом виникне скупчення транспорту, то на пульті він зможе ввімкнути відповідний режим роботи світлофорного об'єкта. До речі, вчора ми зробили пробне ввімкнення, і у нас дуже добре вийшло впоратися з затором, який тут виник на той момент», - розповів старший майстер.

За словами директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана, під час реконструкції перехрестя були впорядковані інженерні мережі, побудована зливова каналізація, облаштовані зупиночні кишені, щоб громадський транспорт під час висадки-посадки пасажирів не заважав руху решти транспортного потоку.

Реконструкцію всього Московського проспекту планується закінчити до Дня міста наступного року.

На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори

На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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