На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори

Рух транспорту на перетині пр. Московського, вул. Польової, вул. Тарасівської і пров. Конюшенного тепер регулюється світлофорним об'єктом.

На перехресті, де ведуться завершальні роботи з асфальтування проїжджої частини, сьогодні, 23 жовтня, побував перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Без перебільшення, для нас це стратегічно важливий об'єкт. Тут була дуже незручна розв'язка, величезний потік машин і вічні затори. Щодня на цьому перехресті траплялися ДТП. Тому було прийнято рішення провести тут реконструкцію, і була проведена величезна робота. Сьогодні ми тут увімкнули світлофори, закінчуємо укладати нижній шар асфальту, і завтра на цьому перехресті буде забезпечений повний проїзд. Фактично світлофори дозволять транспорту без заторів пересуватися цією ділянкою Московського проспекту і прилеглими вулицями, без проблем виїжджати на вулицю Академіка Павлова», - зазначив Ігор Терехов.

Як розповів старший майстер служби транспортної інфраструктури КП «Міськелектротранссервіс» Юрій Петухов, загалом на перехресті встановлено 19 світлофорів - 11 транспортних і вісім пішохідних.

«Рух регулюватиме диспетчер. Якщо раптом виникне скупчення транспорту, то на пульті він зможе ввімкнути відповідний режим роботи світлофорного об'єкта. До речі, вчора ми зробили пробне ввімкнення, і у нас дуже добре вийшло впоратися з затором, який тут виник на той момент», - розповів старший майстер.

За словами директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана, під час реконструкції перехрестя були впорядковані інженерні мережі, побудована зливова каналізація, облаштовані зупиночні кишені, щоб громадський транспорт під час висадки-посадки пасажирів не заважав руху решти транспортного потоку.

Реконструкцію всього Московського проспекту планується закінчити до Дня міста наступного року.

Источник: city.kharkov.ua

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