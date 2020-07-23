Транспорт
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На перекрестке Московского проспекта и улицы Полевой на несколько дней ограничат движение транспорта

На перекрестке Московского проспекта и улицы Полевой на несколько дней ограничат движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская - пер. Конюшенный будет ограничено с 7:00 24 июля до 22:00 27 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением подготовительных работ к санации ливневой канализации в ходе реконструкции пр. Московского.

Движение транспорта будет организовано следующим образом:

- запрещено по пр. Московскому, от ул. Тарасовской до ул. Академика Павлова в сторону ул. Броненосца «Потемкин»; двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления;

- запрещено по пер. Конюшенному в районе пересечения с пр. Московским;  объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам;

- ограничено по ул. Полевой и ул. Тарасовской; движение будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.

Агентство Телевидения Новости

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