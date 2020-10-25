Транспорт
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На перекрестке перед Велозаводским мостом установили светофоры

На перекрестке перед Велозаводским мостом установили светофоры

Движение транспорта на пересечении пр. Московского, ул. Полевой, ул. Тарасовской и пер. Конюшенного теперь регулируется светофорами.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказал старший мастер службы транспортной инфраструктуры КП «Горэлектротранссервис» Юрий Петухов, всего на перекрестке установлено 19 светофоров - 11 транспортных и восемь пешеходных.

«Движение будет регулировать диспетчер. Если вдруг появится скопление транспорта, то на пульте он сможет включить более подходящий режим работы светофорного объекта. Кстати, вчера мы сделали пробное включение, и у нас очень хорошо получилось развязать пробку, которая здесь возникла на тот момент», - сообщил он.

По словам директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, также во время реконструкции перекрестка были упорядочены инженерные сети, построена ливневая канализация, обустроены остановочные карманы, чтобы общественный транспорт во время высадки-посадки пассажиров не мешал движению остального транспортного потока.

По данным горсовета, реконструкцию всего Московского проспекта планируется завершить ко Дню города в следующем году.

 

Агентство Телевидения Новости

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