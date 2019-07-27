На перекрестке проспекта Гагарина и Молочной ограничили движение

На перекрестке пр. Гагарина - ул. Молочная до 4 августа ограничили движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с восстановлением бетонного покрытия трамвайного переезда на перекрестке.

Троллейбусы будут проезжать через перекресток пр. Гагарина - ул. Молочная, а автотранспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе движения.

Агентство Телевидения Новости