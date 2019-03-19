На перекрестке в центре Харькова ограничили движение: появится новый подземный переход

Движение транспорта через перекресток улиц Пушкинской и Короленко ограничили до 14 апреля.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к строящемуся многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Кроме того, до 14 апреля изменили маршрут движения ряд автобусов:

- №249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

- №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

- высадку/посадку пассажиров автобусы будут осуществлять на остановке «Переулок Спартаковский».

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