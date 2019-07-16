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На площади Свободы частично закрыто движение транспорта

На площади Свободы частично закрыто движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено до 10:00 22 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массового мероприятия.

В это время движение будет организовано по правой стороне площади, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник: city.kharkov.ua

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