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На площади Свободы из-за парада внедорожников временно запретят движение транспорта

На площади Свободы из-за парада внедорожников временно запретят движение транспорта

С 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября движение транспорта по площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Запрет движения транспорта связан с тем, что на площади будет проходить парад и выставка off-road техники(внедорожники).

Проводить данные мероприятия будет харьковский клуб «JUMA»

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут курсировать так: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также сообщается, что 8 и 9 ноября будет приостановлена работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.

 

Агентство Телевидения Новости

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