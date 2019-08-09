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На площади Свободы митингуют перевозчики
В центре города сегодня, 9 августа, митингуют харьковские перевозчики.
Как можно увидеть, на площадь Свободы к Госпрому съехались маршрутные автобусы.
На них прикреплены плакаты: «Долой коррупционера из конкурсного комитета!».
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, перевозчики митингуют против продажи пригородных автобусных маршрутов.
Подробности с места проведения акции и комметарий представителей ХОГА будут позже в репортаже АТН.
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