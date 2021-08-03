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На площади Свободы начали подготовку к праздникам: центр города перекрыт до конца августа

На площади Свободы начали подготовку к праздникам: центр города перекрыт до конца августа

Автобусы №20 и 119 временно меняют маршруты.

Со 2 августа и до конца массовых мероприятий в Харькове запрещается движение транспорта по площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. Площадь перекроют из-за подготовки ко Дню Харькова и Дню независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-центре службы “1562”.

На это время изменят направление движения автобусы по маршрутам №20 и 119. Путь следования автобусных маршрутов изменится следующим образом: №20 и 119: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Науки и дальше по маршруту.

Также со 2 августа на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещена парковка.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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