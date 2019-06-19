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На площади Свободы ограничили движение транспорта
С утра сегодняшнего дня, 19 июня, до 21:00 22 июня ограничено движение транспорта на площади Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, ссылаясь на данные Департамента инфраструктуры, это связано с проведением торжественного выпуска офицеров на площади Свободы.
На этот период транспорт будет ходить по правой стороне площади Свободы.
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