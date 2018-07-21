На площади Свободы сегодня ограничат движение транспорта

По пл. Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина - с 11:00 до 18:00 21 июля движение транспорта будет ограничено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с проведением четвертого тура Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова - 2018» на пл. Свободы, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

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