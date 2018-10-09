На площади Свободы временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от перекрестка улиц Сумской и Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – будет запрещено с 8:00 10 октября до 9:00 17 октября.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины.

Транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 14 октября будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. В это время автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут объезжать так: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера - на участке от пр. Независимости до пл. Свободы.

Троллейбус №18 сократит маршрут следующим образом: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Агентство Телевидения Новости