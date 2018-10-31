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На Салтовке на время перенесут остановку для автобусов и троллейбусов

На Салтовке на время перенесут остановку для автобусов и троллейбусов

Остановка «Улица Гвардейцев Широнинцев» для троллейбусов и автобусов по улице Валентиновской (при движении в сторону пр. Тракторостроителей) с 1 до 21 ноября будет перенесена на 90 метров назад.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

 

Так, остановка будет располагаться в районе дома №30 по улице Валентиновской. Неудобства  связаны с работами по замене магистрального трубопровода «Харьковские тепловые сети» на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская.

Агентство Телевидения Новости

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