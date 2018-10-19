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На Салтовке временно не будут ездить трамваи

На Салтовке временно не будут ездить трамваи

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, от пер. Салтовского до ул. Героев Труда (при движении в сторону ул. Героев Труда), будет запрещено с 22:00 19 октября до 5:00 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации Департамента инфраструктуры. также будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова -  от ул. Героев Труда до спуска Жилярди (при движении к спуску Жилярди) и по ул. Шевченко - от ул. Героев Труда до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» (при движении в сторону Журавлевского гидропарка).

Трамвай №27 изменит маршрут и будет курсировать так:

Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - въезд Семиградский - ул. Бестужева - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Бестужева - въезд Семиградский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - Новожаново.

Неудобства связаны с ремонтом трамвайных путей.

Агентство Телевидения Новости

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