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На Салтовке закроют на ремонт вестибюль станции метро
На станции харьковского метро «Академика Барабашова» будут ремонтировать эскалатор, в связи с чем один из выходов метро временно будет закрыт.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
«В связи с проведением ремонтных работ на эскалаторе вестибюль №2 станции метро «Академика Барабашова» с 23:00 часов 9 июля до 5:30 часов 10 июля будет закрыт на вход для обслуживания пассажиров», - сказано в сообщении.
Как отмечается, выход из метро будет осуществляться в обычном режиме.
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