На Салтовке закроют перекресток: как изменится движение транспорта

С 22:00 24 октября будет запрещено движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда.

Как сообщается в оперативной информации на сайте горсовета, перекресток будет закрыт до завершения строительных работ.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда.

В этот период автобусы будут объезжать указанный участок так:

№17э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№272э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская и далее по маршруту;

№6э, 49э, 204э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменят путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№212э: ул. Светлая (533 м/р) - ул. Светлая - ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№266э: ул. Бучмы - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ст. м. «Героев Труда».

Также с 22:00 24 октября до завершения работ будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, по ул. Героев Труда, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова. В связи с этим некоторые трамваи изменят свои маршруты следующим образом:

№23: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;

№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская – Новожаново;

№28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

№16: не ходит;

№16А: не ходит;

№26: не ходит.

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