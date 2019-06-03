Транспорт
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На салтовском перекрестке ограничат движение

На салтовском перекрестке ограничат движение

Движение транспорта по ул. Натальи Ужвий, в районе перекрестка с ул. Леся Сердюка, будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением восстановительных работ после прокладки водопроводной сети на перекрестке.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Также с 9:00 до 17:00 4 июня автобус №41э изменит маршрут и будет курсировать так: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Натальи Ужвий.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 5 и 6 июня в районе данного перекрестка будет ограничено движение транспорта. Объезжать закрытый участок транспорт будет по свободной от работ полосе.

 

Агентство Телевидения Новости

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