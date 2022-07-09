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На Салтівці відновлять рух двох тролейбусних маршрутів

На Салтівці відновлять рух двох тролейбусних маршрутів

Рух тролейбусів по вул. Гвардійців Широнінців, на ділянці від пр. Ювілейного до вул. Валентинівської, вул. Валентинівській та вул. Барабашова буде відновлено з понеділка, 11 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, у зв’язку з цим буде відновлена робота тролейбусних маршрутів №34 та 35.Тролейбус №34 курсуватиме за своїм основним маршрутом: вул. Героїв Праці – вул. Барабашова – вул. Валентинівська – Східна Салтівка (інтервал руху – 9-10 хв.).Тролейбус №35 курсуватиме за зміненим маршрутом: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнинців – вул. Валентинівська – Східна Салтівка (інтервал руху – 15 хв.).

Агентство Телевидения Новости

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