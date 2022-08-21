21.08.2022 18:24
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На свята скорочено роботу метро та скасовані потяги Укрзалізниці
У день Незалежності у Харькові метро не буде працювати як транспорт, лише як бомбосховище
Розклад роботи Харківської «підземки» з 22 по 25 серпня
22 серпня – з 06:30 до 18:00
23 серпня – з 07:30 до 18:00
24 серпня – не працює
25 серпня – з 07:30
У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня Укрзалізниця скасувала поїзди, призначені на ці дати.
Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.
Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.