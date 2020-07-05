На Восточном меняют асфальт в переулке Ивана Каркача: дорогу временно перекроют

На Восточном в Харькове с 9:00 до 17:00 6 июля будет запрещено движение транспорта в переулке Ивана Каркача, на участке от улицы Плиточной до улицы Электровозной.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Электровозной, Мира, Плиточной, Шариковой и прочим.

Агентство Телевидения Новости