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На Восточном меняют асфальт в переулке Ивана Каркача: дорогу временно перекроют
На Восточном в Харькове с 9:00 до 17:00 6 июля будет запрещено движение транспорта в переулке Ивана Каркача, на участке от улицы Плиточной до улицы Электровозной.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Электровозной, Мира, Плиточной, Шариковой и прочим.
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