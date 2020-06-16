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На участке Московского проспекта до конца недели будет запрещено движение
Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 16 июня до 20:00 20 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.
Источник: city.kharkov.ua
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