Транспорт
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На участке Московского проспекта до конца недели будет запрещено движение

На участке Московского проспекта до конца недели будет запрещено движение

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 16 июня до 20:00 20 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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