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На українських дорогах встановлять 250 комплексів фіксації порушень

На українських дорогах встановлять 250 комплексів фіксації порушень

Програмою безпеки автомобільних доріг України передбачено запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР. В тестовому режимі система почне працювати у березні 2020 року. Для цього вже придбано центр автоматизованої обробки даних, програмне забезпечення, 30 комплексів автоматичної фіксації порушень, а всього протягом року таких комплексів буде встановлено 250 шт.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Всього на безпеку автодоріг у 2020-му році виділено 3,2 млрд гривень. Головне завдання реалізації програми — зниження аварійності на 30%. Для цього окрім вищезазначених заходів буде продовжено будівництво інфраструктури безпеки, запроваджено нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів.

Зокрема, на дорогах передбачається побудувати та облаштувати 35 розв’язок кільцевого типу, 20 різнорівневих пішохідних переходів, 500 пішохідних переходів у місцях з найбільшою концентрацією ДТП та, автономне освітлення 500 пішохідних переходів. Також буде ліквідовано 16 місць концентрації ДТП, встановлено дорожні знаки з підсвіткою та сигнальними лампами, облаштовано нерегульовані пішохідні об’єкти світлофорами «на вимогу».

Окрім цього у поточному році реалізується проєкт підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України, який фінансується містами спільно з ЄІБ та ЄБРР, які виділяють по 75 млн євро. До реалізації проєкту долучені Київ, Одеса, Харків, Кам’янець-Подільськ, Дніпро, Львів. За ці кошти міста облаштовують інфраструктуру безпеки: системи зниження швидкості біля шкіл, велодоріжки, пішохідні переходи тощо.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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