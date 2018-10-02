На улицах Чернышевской и Университетской запретят движение транспорта
Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевской.
На этот период будет организован объезд закрытого участка по прилегающим улицам: Каразина и Мироносицкой.
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Движение транспорта по ул. Университетской, на участке от пл. Павловской до ул. Кооперативной, будет ограничено с 8:00 до 17:00 2 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник: city.kharkov.ua