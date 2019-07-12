На улицах Москалевской и Гольдберговской закрывается движение транспорта. Троллейбусы №13, 20 и 31 изменят маршрут

Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Квиткинской до ул. Гольдберговской в сторону ул. Конева, будет запрещено с 22:00 12 июля.

Также движение запретят по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Украинской до ул. Москалевской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на пересечении ул. Гольдберговская - ул. Москалевская. Движение откроют по окончанию ремонтных работ.

Объезд будет организован так:

при движении по ул. Москалевской в ​​сторону ул. Конева: - ул. Основянская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская;

при движении по ул. Гольдберговской в сторону ул. Москалевской: - ул. Гольдберговская- ул. Валерьяновская - ул. Москалевская.

Автобусы при движении в сторону ул. Грековской будут курсировать так:

№211э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Москалевской:

№211э: - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера;

при движении в сторону ул. Конева:

№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская- ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Валерьяновской:

№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера и далее по маршруту.

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Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 10:00 до 13:00 12 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом инженерных сооружений на пр. Льва Ландау, в районе путепровода через пр. Московский.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

- №13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

- №20: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

- №31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

Источник: city.kharkov.ua

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