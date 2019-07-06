На улицам Малиновского и Достоевского после выходных запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 8 июля до 21:00 27 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В связи с этим автобусы будут объезжать закрытый участок по следующей схеме:

при движении в сторону ул. Конева:

№15, 67э, 112э, 238э: - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Благовещенской:

№15, 67э, 112э: - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

№238э - по своему маршруту.

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Движение транспорта по ул. Достоевского, на участке от въезда Достоевского до Карачевского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

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