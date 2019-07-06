Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 49

На улицам Малиновского и Достоевского после выходных запрещается движение транспорта

На улицам Малиновского и Достоевского после выходных запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 8 июля до 21:00 27 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В связи с этим автобусы будут объезжать закрытый участок по следующей схеме:

при движении в сторону ул. Конева:

№15, 67э, 112э, 238э: - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Благовещенской:

№15, 67э, 112э: - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

№238э - по своему маршруту.

-----

Движение транспорта по ул. Достоевского, на участке от въезда Достоевского до Карачевского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьков остался без лаврового листа
Сегодня 06:31    30
Дело о теракте возле Дворца спорта: в Харькове пятый год продолжается суд
05.07.2019 09:02    158
Харьковским студентам дадут французские дипломы
05.07.2019 08:43    175
На Харківщині горіло поле з пшеницею
05.07.2019 08:15    129
Уровень заболевания корью остается высоким
05.07.2019 07:47    91
В Харькове почти месяц простаивал самолет
05.07.2019 07:19    273
Скільки українці платитимуть за тепло в наступний опалювальний період
05.07.2019 06:51    273
Под Харьковом выявлен лептоспироз
05.07.2019 06:33    510
Трамвай №26 временно изменит маршрут движения
05.07.2019 06:14    150
Відсвяткував випускний і помер: НП на Харківщині (ВІДЕО)
05.07.2019 06:00    486
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 