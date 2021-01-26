На улице Алчевских до осени ограничили движение транспорта

С сегодняшнего дня, 26 января, ограничено движение транспорта по ул. Алчевских, в районе дома №43, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по ул. Алчевских, 43.

Как отмечается, движение на данном участке ограничено до 1 сентября.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Агентство Телевидения Новости