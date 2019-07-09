На улице Алчевских ограничено движение транспорта. Трамвай №3 временно изменит маршрут, а №7 - не будет ходить

Движение транспорта по ул. Алчевских, на участке от ул. Гиршмана до ул. Веснина, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8, 9 и 10 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Алчевских.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

В связи с закрытием трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская с пятницы, 12 июля, изменятся маршруты трамваев №3 и 7.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская. Движение трамваев по ул. Москалевской и ул. Конева, от разворотного круга «Новожаново» до ул. Полтавский Шлях, и по ул. Николая Бажана, от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской, будет запрещено с 22:00 12 июля.

На время работ трамвай №3 будет курсировать следующими образом: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

трамвай № 7 - ходить не будет.

Транспорт начнет курсировать по своему маршруту после завершения ремонтных работ.

Источник: city.kharkov.ua

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