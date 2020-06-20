На улице Большой Гончаровской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Большой Гончаровской, на участке от ул. Семинарской до пер. Симферопольского, будет запрещено с 9:30 до 21:00 20 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной магистрали.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Семинарской, Полтавский Шлях, Конева и др.

С 9:30 до 21:00 20 июня автобусы №67э, 238э и 303э будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Семинарская и далее по маршруту.

Также на этот период будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, ул. Большой Гончаровской, на участке от ул. Семинарской до ул. Конева, ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуске Соборному.

В связи с этим, движение троллейбуса №11 будет организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - разворотный круг «Новый Быт».

Источник: city.kharkov.ua

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